Caduta rovinosa sulla pista da motocross a Cordenons e frontale a Pordenone

Un ragazzo di circa 19 anni di età è stato soccorso \questo pomeriggio a seguito di un incidente sportivo accaduto a Cordenons sulla pista di motocross. Per cause da accertare il giovane ha perso il controllo della motocicletta cadendo malamente a terra e riportando varie ferite. I soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso, a bordo del quale è stato immediatamente trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Nel primo pomeriggio di oggi, invece, a Pordenone in via Piave, due persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro frontale tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco.

Sono intervenuti oltre a un’auto medica, un’ambulanza e i Vigili del fuoco. Le due persone ferite sono riuscite comunque a uscire autonomamente dagli abitacoli. Tutte e due sono state trasportate per ferite non gravi all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone