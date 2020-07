Cafc, concluso il lavoro in Giardin Grande

E' stato concluso il lavoro in Giardin Grande, a Udine, da parte di Cafc. Il danno alla fognatura, rivelatosi meno grave del previsto, è stato identificato, dopo le procedure di scavo, su un allacciamento di utenza alla vecchia fognatura.

Si è provveduto a sostituire il vecchio allaccio con uno nuovo, senza necessità di sospendere l'erogazione idrica. Sebbene sulla vecchia fognatura, in calcestruzzo, siano stati sovrapposti negli anni diversi sotto-servizi (gas, fibra ottica, etc), i tecnici sono riusciti a operare concertando l'intervento. Nella giornata di martedì tutto è stato richiuso. Oggi è stata eseguita la video-ispezione per verificare l’esito dell’intervento. Si procederà nelle prossime ore alla pavimentazione provvisoria. Da domani mattina, giovedì 23 luglio, la viabilità tornerà regolare.

Il cedimento fognario si era verificato nel weekend fra il 10 e l'11 luglio all'altezza della casa del Prefetto. Per consentire ai mezzi di continuare a transitare, Cafc aveva allestito un piastra metallica da cantiere sulla strada che aveva permesso ai cittadini di transitare senza alcun contraccolpo. Le operazioni di scavo sono iniziate lunedì 20 luglio e, come da ordinanza ricevuta dal servizio di Polizia locale del Comune di Udine, hanno comportato la chiusura a senso alternato della viabilità con l'installazione di un semaforo per la gestione del traffico.