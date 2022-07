Cafc, intervento di manutenzione a San Giorgio di Nogaro

A San Giorgio di Nogaro, per un intervento di manutenzione straordinaria della cabina del pozzo artesiano in via Carinzia, Cafc annuncia che sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 27 luglio dalle 8.30 alle 17.

Sono interessate le utenze in via Carinzia, via Carnia, via Matteotti, via Togliatti e via Virgilio.

Il numero verde per emergenze e/o guasti di Cafc è 800 903 939, attivo 24 ore su 24.

Cafc informerà attraverso email o sms gli utenti relativamente agli interventi sopra elencati. E’ importante registrarsi sullo sportello online www.cafcspa.com per essere avvisati tempestivamente di eventuali disservizi.