Cafc, lavori all'acquedotto del Friuli Centrale

Per un'importante manutenzione straordinaria dell’adduttrice principale dell’acquedotto che serve gran parte del Friuli centrale, Cafc informa che nella giornata di martedì 21 febbraio dalle 8.30 alle 18 sarà sospeso il servizio idrico nel capoluogo del Comune di Tavagnacco; in tutto il Comune di Pagnacco, escluse le frazioni di Modoletto e Fontanabona; in tutto il Comune di Colloredo di Monte Albano; nella frazione di Bonavilla in Comune di Pasian di Prato.

Potranno verificarsi cali di pressione e/o momentanee interruzioni del servizio nel capoluogo del Comune di Pozzuolo del Friuli e nella frazione di Sammardenchia; nella frazione di Passons in Comune di Pasian di Prato.

Per fare in modo che il disagio sia il più limitato possibile, si invitano gli utenti a un uso oculato della risorsa idrica allo scopo di ridurre i tempi d’interruzione del servizio.

Numero verde per emergenze e/o guasti, attivo 24 ore su 24: 800 903 939.