Cafc, lavori sulla rete idrica a Tricesimo

Lavaggio speciale delle condotte idriche a Tricesimo: da lunedì 14 a giovedì 17 settembre le reti del Comune saranno sottoposte a interventi di filtraggio tramite un innovativo sistema che miscela aria e acqua in pressione per migliorare la qualità dell'acqua oltre alle qualità organolettiche (sapore, odore, limpidezza).

Per consentire queste operazioni, l'erogazione idrica sarà interrotta secondo questo cronoprogramma. Per qualsiasi informazioni è sempre attivo il numero verde 800 713711.

Si inizia lunedì 14 settembre con la sospensione dell'erogazione idrica ad Ara Piccola dalle 8.30 alle 16.30 nelle seguenti zone: via Nievo, via Piave, via Livenza, via San Giovanni, via Giudise, Piazza Dante Ferruccio Spanghero, S.R. UD 58 dei Castelli via San Bartolomeo (dall'incrocio con via San Giovanni all'incrocio con via Fella), via Isonzo (tratto est da incrocio con S.R. UD 58 dei Castelli via San Bartolomeo fino al civ. 25), via della Pace.

Vista la bassa pressione dell'acqua, sono sconsigliati gli usi alimentari, igienico-sanitari nella frazione di Ara Grande nella giornata di lunedì: via Fella, Borc dai Merlins, via Natisone, via Isonzo (tratto ovest da via Natisone al civ. 19), via Adige, vicolo dei Pascatti, via Cellina, piazza Tevere, S.R. UD 58 dei Castelli via San Bartolomeo (dall’incrocio con via Fella a via Tagliamento), via Tagliamento (fino al sottopasso dell’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio).

Sempre in queste stesse zone di Ara Grande, martedì 15 settembre, si interromperà l'erogazione idrica dalle 8.30 alle 16.30.

Mercoledì 16 settembre l'interruzione idrica riguarderà: S.R. UD 58 dei Castelli via Cividale (da civico 80 a via San Gervasio), via del Forte (da via Cividale al civ. 23), via Garzoni, via Sottoriva, via San Gervasio, via Pennato, mentre giovedì 17 settembre via Col di Baret, via del Forte (escluso il tratto da via Cividale al civ. 23).