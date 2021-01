Cafc, nuova smentita sul depuratore di Lignano

"Prendiamo atto che siamo di fronte alle solite sortite del Consigliere regionale Cristian Sergo che continua a perpetrare inesattezze a cui abbiamo già più volte risposto in merito al funzionamento del depuratore cittadino di Lignano Sabbiadoro". Cafc replica a quanto emerso nel corso della conferenza stampa di questa mattina: "Ancora una volta ribadiamo che la configurazione attuale dell’impianto di depurazione risponde e rispetta pienamente le autorizzazioni fino ad oggi ricevute da parte degli Enti competenti".

"Le affermazioni riportate dal Consigliere Sergo sulla mancata realizzazione di alcune ipotesi progettuali, causa della presunta inadeguatezza dell’impianto di depurazione, sono completamente errate così come è dimostrato dall’idoneità prestazionale dell’impianto a fronte degli accertamenti e delle verifiche allo scarico effettuate da parte di Arpa Fvg".

"Le modalità gestionali legate al funzionamento degli sfioratori fognari per eventuali scarichi delle condotte nella laguna di Grado e Marano sono conformi alle prescrizioni autorizzative ottenute e alla normativa vigente. La enfatizzazione posta a riguardo da parte del Consigliere Sergo lascia del tutto allibiti".

"Infine, le dichiarazioni riportate, pur facendo riferimento a valori riconducibili ad atti ufficiali degli Enti di controllo, non rappresentano in maniera oggettiva le condizioni di esercizio reali dell’impianto di depurazione che risulta essere pienamente efficace ed adeguato, come ribadito più volte sia in sedi istituzionali che scientifiche allo stesso consigliere Sergo", conclude la nota di Cafc.