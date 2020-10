Cafc, prosegue il cantiere in piazzale Chiavris

Si avviano a conclusione i lavori iniziati il 28 settembre in piazzale Chiavris a Udine per la sostituzione di una parte dell'attuale fognatura ovoidale. Oggi è previsto il completamento della posa della condotta principale. Nei giorni successivi saranno eseguite lavorazioni complementari, per poi procedere con il ripristino della pavimentazione bituminosa prevista per venerdì.

I lavori, che avrebbero dovuto terminare il 10 ottobre, si sono protratti a causa della cattive condizioni meteo dei giorni scorsi e per l'assolvimento dei rigidi protocolli anti-Covid attuati da Cafc anche nei riguardi delle ditte appaltatrici dei lavori. Ciò significa che, in ottemperanza ai dettami di salute pubblica e in nome della massima sicurezza, si è messo in atto un protocollo per cui anche i lavoratori delle ditte esterne devono produrre il tampone molecolare con esito negativo. In questo modo i cantieri Cafc si qualificano come aree 'Covid -free'.

Cafc, alla luce dell'esistente fognatura in alcuni punti risultante compromessa dal punto di vista strutturale, aveva optato per la sostituzione di circa 50 metri (incrocio con via Feletto verso il centro città). Viene posta in opera una nuova condotta in vetroresina del diametro di 100 centimetri a una profondità di scavo di circa tre metri. L'operazione ha comportato una rivisitazione del sistema viario già messo a punto dalla ditta appaltatrice assieme a Polizia comunale e Saf.