Caffè in autogrill il giorno di Natale, scatta una maxi multa

Durante il periodo natalizio, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli finalizzati alla verifica dei giustificati motivi che consentono gli spostamenti in periodo di limitazioni dovuti all’emergenza sanitaria.

Il personale della Sezione pordenonese, impegnato in servizi di vigilanza autostradale, il 25 dicembre, alle 16 circa, lungo l'A28, nell'area servizio “Gruaro Ovest “, ha notato un’Audi di colore nero, con a bordo quattro persone. I quattro, di nazionalità egiziana, residenti a Portogruaro, si sono giustificati dicendo di essersi spostati per prendere un caffè.

Il conducente ha esibito agli operatori un patente spagnola, che ha insospettito gli agenti. Assieme ai passeggeri, quindi, è stato accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti circa la genuinità del documento. Il sospetto degli agenti si è rivelato fondato: il documento, infatti, era falso.

Gli agenti hanno quindi contestato ai quattro lo spostamento senza giustificato motivo e in violazione del limite di due persone no conviventi in auto, con sanzioni per un importo totale di oltre duemila euro; inoltre è stato sequestrato il titolo di guida contraffatto e il conducente è stato denunciato per uso di atto falso e contestualmente gli è stata contestata la guida senza patente, con una sanzione pari a cinquemila euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.