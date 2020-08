Cagnolino chiuso in macchina sotto il sole, liberato dai Vigili del Fuoco

Ha lasciato il suo cagnolino chiuso in auto sotto il sole cocente e si è allontanata. È successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto 2020, intorno alle 13.30, a Ronchi dei Legionari. A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il Nue 112, così sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia che si sono subito accorti dello stato di sofferenza in cui versava la bestiola.



Era stato lasciato aperto, per circa due centimetri, un finestrino della vettura, soluzione del tutto insufficiente però per fare passare aria fresca ed evitare l'effetto serra all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono stati chiamati anche i Carabinieri per cercare di risalire al proprietario dell'automobile attraverso la targa della vettura ma, non riuscendolo a contattarlo in tempi rapidi, è stato necessario agire subito per liberare il cagnolino.



I pompieri hanno aperto il finestrino con uno speciale strumento senza arrecare danni alla vettura, e hanno liberato il cane, portandolo al fresco e dissetandolo. La proprietaria del cagnolino è stata rintracciata in un secondo momento.