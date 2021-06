Cagnolino scivola nel torrente Corno, tratto in salvo dai pompieri

Si è allontanato dal padrone ed è scivolato nel Torrente Corno, non riuscendo più a risalire. Protagonista della brutta disavvenutura, per fortuna a lieto fine, un cagnolino soccorso dai pompieri questa mattina poco dopo le 9, a Codroipo.

Sul posto, in Via Molini a Codroipo, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario locale. Il cane, dopo essere caduto in acqua, aveva trovato un temporaneo riparo, arrampicandosi su alcune pietre che riaffioravano dall'acqua lungo la sponda del torrente. I Vigili del fuoco hanno utilizzato la "scala italiana" in dotazione per raggiungere e recuperare l'animale che successivamente è stato riconsegnato al proprietario.