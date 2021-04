Cagnolino si infila nella tana di una volpe, liberato dai pompieri

Si è infilato in una tana, abitata da una volpe e i suoi due cuccioli, e non rispondeva più alla chiamata del padrone, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di trarlo in salvo.



Protagonista della disavventura a lieto fine un cagnolino che, nella tarda mattinata, mentre era con il padrone nei campi dietro l’avio base di Osoppo, nei pressi della SR 463, era rimasto intrappolato nella tana scavata sotto terra. La sala operativa dei Vigili del fuoco ha immediatamente inviato in soccorso dell’animale, un Jack Russell, la squadra del distaccamento di Gemona.



Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno prima provato a localizzare l’animale con la termocamera in dotazione, ma a causa della profondità della tana tale ricerca ha dato esito negativo. Allora hanno iniziato a scavare con le vanghe, trovando delle gallerie scavate nella terra, optatando quindi per l’utilizzo di un mini escavatore.



Dopo varie ricerche e molta terra smossa sono stati trovati prima due cuccioli di volpe e poi il cane che si era infilato nella tana. All’apparenza tutti e tre gli animali sono stati rinvenuti in buona salute, ma per precauzione sono stati fatti visitare da un veterinario. I cuccioli di volpe sono stati presi in consegna dal personale della Guardia Forestale Regionale.

L’intervento si è protratto per circa quattro ore.