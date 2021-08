Calano i reati a Monfalcone: da 1036 registrati nel 2019, a 903 del 2020.

Meno 133 rispetto il 2019 (più del 10% in meno in un anno) scendendo sotto quota 1000. Il miglior risultato della Provincia di Gorizia.

"E' evidente che la video sorveglianza sia stata una grande scelta, a rafforzare il grande lavoro delle forze dell'ordine e della nostra polizia locale che sta producendo ottimi risultati", ha dichiarato il Sindaco Cisint.

Il calo più consistente si registra nei furti alle abitazioni e nelle case, nei danneggiamenti e vandalismi. Meno 43% i furti alle auto in sosta.

"Da tenere alta l'attenzione sullo spaccio di droga, che da sempre ritengo un argomento sensibile che mi tocca da mamma prima che da sindaco e sull'usura", ha aggiunto il primo cittadino.