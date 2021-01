Calcinacci dal soffitto, resta chiusa la scuola Celso Costantini

Il sindaco di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin ha emanato una nuova ordinanza – successiva a quella di martedì 26 gennaio – che proroga la chiusura della scuola secondaria di primo grado “Celso Costantini” prolungando così anche la didattica a distanza, a scopo precauzionale, fino a sabato 6 febbraio compreso.

“Questa mattina si sono concluse le prime verifiche diagnostiche, dove c’è stata la caduta di intonaco e di materiale laterizio. I tecnici redigeranno una perizia accurata a tal proposito ma abbiamo deciso di indagare maggiormente anche su altre aule del plesso" informa il sindaco.

"Abbiamo disposto altre tipologie di prove, oltre a quella di sfondellamento dei solai, per scongiurare il ripetersi dell’episodio e accertarci non sia dipeso da un problema statico. Quindi, la prossima settimana, faremo delle prove di carico. Per questo motivo la didattica si terrà a distanza ancora per qualche giorno. Attendiamo anche questi esiti prima di intervenire se sarà evidenziato un problema metteremo in sicurezza l’edificio nell’attesa di programmare un intervento risolutivo per la prossima estate”.

Le verifiche strutturali della Geoconsult di Quinto di Treviso andranno avanti per tutta la prima settimana di febbraio e la scuola rimarrà chiusa sino a venerdì. Gli studenti di tutte le classi delle scuole medie e di due classi delle terze elementari continueranno a seguire le lezioni a distanza; una decisione che vuole tutelare sia loro che il personale scolastico. La segreteria didattica è stata trasferita alla primaria di Cecchini.