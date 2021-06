Calcio in lutto, si è spento Silvio Francesconi

Si è spento a 68 anni Silvio Francesconi, regista dell’Udinese nella stagione 1979-80. Da aprile era ricoverato nell'ospedale di Massa dopo aver contratto il virus. Giunse in Friuli nel corso del mercato autunnale del 1979, in prestito dalla Ternana. A sponsorizzare il suo arrivo fu il tecnico Corrado Orrico, che lo aveva allenato alla Carrarese in serie C nelle due stagioni precedenti.

Grande il cordoglio nel mondo del calcio che non aveva mai lasciato dopo la chiusura della carriera da professionista, continuando ad allenare diverse società della Toscana.

L’Udinese è stata l’unica squadra con cui Francesconi scese in campo nella massima serie: in tutto tre presenze nei match contro Bologna, Catanzaro e Pescara. Terminata l’esperienza in bianconero, rientrò alla Ternana dove nel campionato di C1 1980-81 realizzò 5 reti in 32 partite.

Giovedì 3 giugno i funerali nella sua Montignoso. Udinese calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del suo ex giocatore.