Caldaia a legna a fuoco, la proprietaria lancia l'allarme

Intorno alle 11.30 di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, sono intervenuti, insieme al funzionario di guardia, per un intervento in una abitazione dove era stato segnalato un incendio nel vano caldaia a legna di una abitazione a due piani. Allertati telefonicamente dalla proprietaria, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio con naspo ad alta pressione. Domate le fiamme, è stata messa in sicurezza la zona; le cause sono in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.