Cambia la viabilità a Ronchi dei Legionari

E' operativa l'ordinanza della Polizia locale di Ronchi dei Legionari che stabilisce il senso unico di circolazione del tratto finale di via Verdi, da via Saragat a via dei dei Campi.

Non è quindi più possibile, arrivando da piazza dell'Unità d'Italia, girare a destra, ma si dovrà o imboccare prima via Saragat o, successivamente, via Stagni. Uscendo da via Saragat, invece, si può girare sia a destra sia a sinistra.

“La decisione di istituire questo senso unico - sottolineano il sindaco, Livio Vecchiet e la comandante, Paola Trinco – è stata presa dopo che, da diversi anni, i residenti avevano messo in risalto la pericolosità di questo incrocio, specie per chi, arrivando da via dei Campi, doveva girare a sinistra. Qui, poi, i marciapiedi hanno una larghezza ridotta ed il pericolo era anche per i pedoni e ciclisti. Ecco perchè abbiamo deciso, dopo una serie di sopralluoghi, di adottare questa soluzione”.

Altra proposta dei residenti è quella di istituire un senso unico lungo via Saragat, in modo da realizzare una sorta di anello della circolazione. E sempre da ieri è stato istituito il senso unico di circolazione lungo via Colombo, con direttrice da via Verdi a via Stagni. Un atto che, va detto, è propedeutico anche alla realizzazione dei nuovi marciapiedi.

La Polizia locale, nei giorni scorsi, ha già svolto un capillare volantinaggio tra i residenti e le attività commerciali e di servizio. Ed è a disposizione, al comando di via Roma o al numero telefonico 0481779387, per qualsiasi necessità o informazione.