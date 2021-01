Cambia la viabilità nella zona di via Piave

A Pordenone, dal primo febbraio sarà introdotta qualche modifica alla viabilità, per consentire la prosecuzione dei lavori pubblici finalizzati alla posa delle condotte delle acque meteoriche e delle fognature nere.

Da Cordenons verso Pordenone: via Piave sarà chiusa nel tratto tra le laterali via Borgo Casoni e via Sauro. Deviazioni indicate sul posto.

Da Pordenone verso Cordenons, invece, via Piave rimane aperta.

Via Sauro: chiuderà il tratto dal cimitero a via Stradelle e riaprirà il tratto da via Piave al cimitero.