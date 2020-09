Cambio al vertice del II Stormo di Rivolto

Mercoledì 23 settembre, all'Aeroporto militare di Udine-Rivolto, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando del II Stormo tra il Colonnello Andrea Amadori (Comandante uscente) e il Colonnello Marco Bertoli (Comandante subentrante). L’evento, che rappresenta un significativo momento della vita e delle attività del Reparto, sarà presieduto dal Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Forze da Combattimento e della I Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari locali, oltre naturalmente allo schieramento del personale militare e civile dello Stormo, in linea con le prescrizioni dettate dalla situazione emergenziale in atto.

Il Colonnello Andrea Amadori lascia il Comando del II Stormo dopo oltre due anni di intenso lavoro e viene destinato al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Il Colonnello Marco Bertoli, proveniente dal Comando delle Forze da Combattimento di Milano, sarà chiamato a guidare le molte attività istituzionali del Reparto, polo missilistico dell’Aeronautica Militare.

Il passaggio di consegne coincide con l’ultimo giorno di presenza della Sacra Effige della Madonna di Loreto presso la Circoscrizione Aeroportuale di Udine-Rivolto, prima del trasferimento della stessa al Comando Aeroporto di Aviano.

Il II Stormo è l'ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale. Lo Stormo cura l'addestramento e la prontezza operativa di uomini e mezzi delle batterie missilistiche "Spada" dell'Aeronautica Militare. Tale missione si concretizza in una continua opera di addestramento volta a mantenere la prontezza operativa richiesta dalla Forza Armata e dalle organizzazioni transnazionali di cui il Paese fa parte. Lo Stormo assicura, inoltre, il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” operante sulla base e quant'altro necessario per il transito di altri velivoli, concorrendo anche, nel rispetto delle direttive emanate dalle Superiori Autorità, al servizio di Difesa Aerea.