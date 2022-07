Cambio al vertice della Base Usaf di Aviano

Cambio alla guida del 31esimo Fighter Wing della Base Usaf di Aviano. Questa mattina il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha ricevuto il Generale di Brigata Jason Baily, comandate uscente, per la visita di commiato. Il 18 luglio, infatti, è in programma la cerimonia di avvicendamento con il subentrante, il parigrado Tad D. ‘TC’ Clark.

Nel corso del cordiale e amichevole incontro, il Prefetto ha ringraziato il Generale per il proficuo rapporto di collaborazione intrattenuto in questi anni e ha formulato i migliori auguri al Generale di Brigata Bailey per il prossimo incarico.