Cambio al vertice della Polstrada di Palmanova

Andrea Nutta, promosso vice commissario, lascia dopo 13 anni il comando della Polstrada di Palmanova, trasferito alla sezione della Polizia stradale di Udine; al suo posto subentra il sostituto commissario Mauro Noacco, nominato nuovo comandante della sottosezione.

Nutta, in Polizia dal 1986, dopo un periodo a Milano e Alessandria, ha prestato servizio nella nostra provincia dagli anni '90, prima alla sezione di Udine, occupandosi dell’ufficio verbali e divenendone in seguito il responsabile. Promosso ispettore superiore nel 2005 ha assunto l’incarico di comandante della sottosezione di Amaro, e quindi nel 2006 della Polstrada di Palmanova.

Molto apprezzato dai superiori, grazie alla capacità di cooperazione con le altre forze di Polizia sul territorio, l’impegno profuso nel garantire e far fronte alla sicurezza stradale in autostrada con l’incremento del traffico dei mezzi pesanti diretti e provenienti dall’Est Europa e la sinergia con la concessionaria Autovie Venete per la risoluzione delle problematiche conseguenti la costruzione della terza corsia. Ora, superato il concorso per vice commissario, il trasferimento alla Polstrada di Udine per effettuare un tirocinio nel nuovo ruolo di funzionario.

Noacco, sostituto commissario laureato in scienze politiche alla facoltà di Torino, sposato e padre di due figli, entra in Polizia nel 1985, dopo aver svolto servizio alla Questura di Udine e al commissariato di Cividale del Friuli, viene assegnato all’autocentro Polizia di Stato di Trieste. Giunge alla Polstrada nel dicembre del 1990, prima a Cervignano e poi alla nuova sede di Palmanova, in qualità di responsabile della Polizia giudiziaria e vice comandante. Assume ora l’incarico di responsabile del reparto. Titolare di molte brillanti indagini e operazioni di Polizia giudiziaria in campo nazionale e internazionale sul contrasto del fenomeno del riciclaggio dei veicoli rubati in Italia e diretti all’estero, ha partecipato a riunioni infoinvestigative tenutesi con le Polizia della Lituania, Repubblica slovacca, Austria e Slovenia.

Stimato per il costante e proficuo impegno ed efficacia nel contrasto dei reati nelle aree di servizio autostradali, ha portato a termine numerose indagini e arresti. Tra le altre operazioni spiccano quella denominata Valencia sulla clonazione di bancomat e riciclaggio di veicoli a opera di un'organizzazione di cittadini dell’Est; quella definita Cars Lifting nota alle cronache riproposta anche dal giornale satirico striscia la notizia e la recente operazione Predator.