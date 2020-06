Camini non autorizzati e rifiuti pericolosi, area sequestrata

Rifiuti speciali stoccati illecitamente e camini per l'emissione in atmosfera dei fumi di produzione non a norma e scatta il sequestro per l'azienda.

Nel febbraio scorso i Carabinieri del Noe hanno appurato che i tre camini di uno stabilimento per l’assemblaggio della componentistica informatica erano privi delle autorizzazioni ambientali per le immissioni di fumi in atmosfera.

Le irregolarità sono state riscontrate nel corso di un'ispezione per verificare le modalità di gestione degli impianti e dei rifiuti derivanti dalla lavorazione soprattutto delle sostanze chimiche nel ciclo produttivo.

Durante le verifiche sono anche stati trovati circa 80 metri cubi di rifiuti speciali stoccati illecitamente in un vano esterno allo stabilimento da oltre un anno, costituendo grave rischio per l’ambiente circostante.

La Procura della Repubblica di Udine, che ha assunto il coordinamento delle indagini, ha emesso un decreto di sequestro tanto sui camini quanto sui rifiuti pericolosi illecitamente stoccati.

Il sequestro è stato eseguito dai Carabinieri del Noe di Udine, i quali hanno denunciato in stato di libertà il rappresentante legale della società per i reati ambientali di gestione illecita di rifiuti e di impianti.