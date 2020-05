Camino al Tagliamento, brucia una catasta di legna

Sono state necessarie oltre tre ore di lavoro per domare un incendio e bonificare l'area interessata dal rogo, questa notte, da parte dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, intervenuti in via Belgrado, in località Straccis a Camino al Tagliamento, poco prima delle 23.30. L'allarme è scattato per un incendio che ha coinvolto una legnaia di notevoli dimensioni, adiacente a un'abitazione.

A supporto delle squadre di Codroipo, dal Comando di via Popone, a Udine, è giunta un'autobotte ed è stato attivato anche il Nucleo movimento terra, con ruspe e mezzi meccanici, per smassare il materiale combusto. Le operazioni sono terminate intorno alle 3. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.