Buone notizie da Camino al Tagliamento. Sono tutti negativi i bambini della scuola materna parrocchiale, sottoposti a tampone dopo che un compagno era risultato positivo. Anche le insegnanti sono risultate negative al test.

Resteranno in quarantena e rientreranno in asilo il 28 settembre. Nessuna restrizione, invece, per gli altri bimbi, non trattandosi di un focolaio. Lo conferma il vicegovernatore Riccardo Riccardi.