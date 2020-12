Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo è intervenuta in località Fielis, nel comune di Zuglio, per un camino pericolante che rischiava di mettere in pericolo i passanti in strada.

I pompieri, con l’ausilio dell’autoscala, giunta dalla sede centrale del comando di Udine, hanno raggiunto il comignolo e rimosso le parti pericolanti ripristinando quindi le condizioni di sicurezza.