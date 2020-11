Camion abbandonato, paura per il conducente

Un camionista, cittadino romeno, risultava disperso da alcuni giorni. A denunciare la sua scomparsa era stata la ditta, con sede in Romania, che non l'ha visto rientrare in sede. Il mezzo pesante è stato trovato nell'autoporto di Fernetti; la cabina del mezzo pesante era aperta e all'interno c'erano diversi effetti personali dell'uomo.

L'allarme è scattato ieri sera tardi e sono stati attivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, insieme a una squadra Tas dei pompieri.

È stata allestita la base operativa dei Vigili del Fuoco in prossimità proprio dell'autoporto. Le ricerche sono state avviate alle prime luci dell'alba di oggi. L'uomo è stato trovato in stato confusionale e portato all'ospedale Cattinara intorno alle 8.30.