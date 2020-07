Camion abbatte un passaggio a livello, traffico in tilt

Blocco della circolazione dei treni questa mattina lungo la tratta Udine-Trieste a causa di un problema verificatosi all'altezza del passaggio a livello di Fogliano Redipuglia, in prossimità del Sacrario. Intorno alle 7.30, un camion ha abbattuto accidentalmente la sbarra e alcuni pali sono finiti sul sedime ferroviario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia che hanno messo in sicurezza l'area. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria insieme al personale di Rfi. È stato necessario bloccare la circolazione per provvedere alle operazioni di controllo e messa in sicurezza della rete ferroviaria. Da Udine sono stati organizzati dei bus per i passeggeri bloccati in stazione. Inevitabili i ritardi.

Rfi ha attivato un presidio di assistenza a Udine e a Gorizia, Cervignano, Monfalcone. Attivata autosostituzione tra Monfalcone e Gorizia.

Alle 9.20, il traffico è ancora fortemente rallentato.

Il treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• R 11004/20963 Venezia Santa Lucia (5:13) - Trieste Centrale (8:56)

Treni parzialmente cancellati:

• ICN 35404/35413 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:57): limitato a Udine (8:51)

• RV 2800/2801 Venezia Santa Lucia (5:01) - Trieste Centrale (8:02): limitato a Redipuglia (7:31)

• RV 2442 Venezia Santa Lucia (7:01) - Monfalcone (9:38): limitato a Udine (8:51)

• RV 2448/2449 Trieste Centrale (8:58) - Venezia Santa Lucia (11:59): origine da Redipuglia (9:28)

• R 20955 Udine (7:08) - Monfalcone (8:01): limitato a Gorizia Centrale (7:38)

• R 20962 Monfalcone (7:58) - Udine (8:52): origine da Gorizia Centrale (8:20)

Treno cancellato:

• R 20947 Udine (8:08) - Monfalcone (9:02)