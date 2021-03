Camion avvolto dalle fiamme nel parcheggio di un'azienda

Incendio di un mezzo pesante questo pomeriggio, intorno alle 18, a Rivoli di Osoppo, nel parcheggio di un'azienda. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per motivi di natura elettrica, un camion ha preso fuoco.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli, con il supporto dei due mezzi provenienti dal Comando Provinciale di Udine, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il veicolo è andato completamente distrutto.