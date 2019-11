Camion carico di orzo si rovescia in autostrada

Incidente in A23 intorno alle 22.30 di ieri nel tratto compreso tra il nodo di Palmanova e Udine Sud. Il conducente di un autoarticolato con targa ungherese ha perso il controllo del mezzo pesante all'altezza della progressiva chilometrica 10 + 700 e si è ribaltato su un fianco, occupando parte della carreggiata e finendo con la cabina fuori dalla sede stradale.

Per fortuna nessuna conseguenza sanitaria per l'autista. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area, insieme alla Polizia Stradale e al personale dell'Autostrada e ai mezzi meccanici. Nessun particolare disagio per il traffico.