I vigili del fuoco del Comando di Udine sono intervenuti lungo l'autostrada A23 intorno alle 10.30 per domare una principio di incendio che si è sviluppato su un mezzo in transito. Si tratta di un'autocisterna che trasporta gasolio. Il conducente è riuscito a uscire in tempo dall'abitacolo e a mettersi in salvo. I pompieri stanno raffreddando il mezzo.