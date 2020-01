Camion dei rifiuti in fiamme a Trieste

Intervento stamattina sulla strada statale 202 a Trieste per un incendio che ha interessato un camion per il trasporto dell'immondizia. Dopo l'allarme, la prima partenza e un'autobotte della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto il punto in cui è stato segnalato il rogo, all'altezza della progressiva chilometrica 8+700.

I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio della spazzatura all'interno del camion e, successivamente, il mezzo è stato scortato all'inceneritore di Trieste, per poter scaricare i rifiuti e per la sua messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito.