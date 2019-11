Camion del latte si ribalta a San Quirino

Un’uscita sulla strada regionale 251 in comune di San Quirino avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Attorno a mezzogiorno e mezzo un camion che trasporta latte, che arrivava da Maniago verso Pordenone ha perso il controllo finendo per ribaltarsi e andando a sbattere sulla recinzione di una casa. Alla guida un uomo, dipendente dell’aziende di trasporto latte che ha sede a Padova e che serve la cooperativa San Nicolò di Pravisdomini. Nell’impatto, il conducente è rimasto ferito, ma è comunque riuscito ad uscire autonomamente e chiamare i soccorsi: è stato trasportato da un’ambulanza in ospedale per accertamenti. Fortunatamente dalla parte opposta non arrivava alcun mezzo. Sul posto i vigili del Fuoco, impegnati con un’autogru per rimettere in strada il camion e la Polizia locale di San Quirino. Secondo una prima ricostruzione, il ciglio stradale alla destra del camion ha ceduto leggermente provocando l’imbarcata del mezzo. L’autista è riuscito a tenere in strada il mezzo controsterzando, ma questo ne ha comportato il ribaltamento. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dell Polizia locale. La strada 251 è stata chiusa per consentire il recupero del camion, il che ha provocato alcuni disagi alla circolazione, risolti nel pomeriggio.