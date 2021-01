Camion dell'immondizia si ribalta a Basiliano, ferito l'autista

Incidente poco dopo le 12 a Basiliano, lungo la viabilità regionale che dalla frazione di San Marco porta a Mereto di Tomba. L'incidente si è verificato all'incrocio tra le frazioni di Blessano e di Vissandone. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della Comunità del Medio Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, il conducente di un mezzo per il trasporto delle immondizie della Idealservice (un uomo di 52 anni di Udine) ha perso il controllo e si è ribaltato su un fianco a bordo strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Dopo l'allarme, lanciato con una telefonata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso decollato dalla base di Campoformido. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza del mezzo incidentato, e a fattivo supporto del personale sanitario.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero sanitario. Ha riportato diverse lesioni ma non è in pericolo di vita.