Camion e auto si scontrano sulla rotonda

Incidente in tarda mattinata, poco dopo le 13, in viale Palmanova, a Udine. Un autoarticolato e una Golf, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi, sono entrati in collisione all'altezza della rotonda della Lidl. Entrambi i mezzi stavano uscendo dal parcheggio del supermercato e si sono scontrati mentre stavano per immettersi sulla viabilità principale.

Nessuna conseguenza per il camionista, mentre sono rimasti feriti, per fortuna in modo molto lieve, gli occupanti della vettura, una famiglia composta da mamma, papà e due bimbe; sono stati accompagnati in pronto soccorso per le cure del caso.