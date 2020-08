Camion esce di strada: versamento di gasolio nei campi

Un incidente stradale accaduto intorno alle 17 di oggi, in via Pordenone, a Maniago, ha richiesto non solo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago ma anche dei tecnici dell'Arpa. Lungo la viabilità si sono scontrati una vettura è un mezzo pesante. Quest'ultimo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata adagiandosi su un lato.

Il serbatoio del camion si è spaccato e tutto il gasolio contenuto al suo interno si è riversato nelle campagne. Il personale dell'Arpa sta valutando l'intervento tecnico per la messa in sicurezza del sito, per evitare l'inquinamento dell'area interessata dallo sversamento. Le persone alla guida dei due mezzi sono rimaste ferite in maniera lieve.