Camion frigo a fuoco in A4

Incendio di un camion frigo lungo l'autostrada A4, intorno alle 5 di questa mattina. È successo poco dopo al nodo di Palmanova, in direzione Tarvisio. L'autista è riuscito ad accostare non appena ha sentito puzza di bruciato e a dare l'allarme, mettendosi subito in salvo. Si tratta di un mezzo frigo per il trasporto di frutta e verdura. Il conducente ha posteggiato il mezzo in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e la Polizia Stradale di Palmanova, insieme al personale di Autovie Venete. Non è stato necessario chiudere l'autostrada. L'area è stata bonificata nell'arco di un paio d'ore. Nessun disagio per il traffico.