Camion fuori strada a San Giorgio di Nogaro

Incidente questa mattina in località Zellina, nel comune di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latisana, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo ed è finito fuori strada, inclinato a bordo della carreggiata, probabilmente anche a causa del manto scivoloso.

Nessuna conseguenza di tipo sanitario per il camionista. Sul posto è intervenuto un mezzo del soccorso stradale per la messa in sicurezza dell'autoarticolato.