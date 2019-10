Camion fuori strada all'alba

Raffica di incidenti nella notte sulle strade friulane. Un camion è uscito di strada lungo l'ex provinciale 95 "Del Ponte Di Madrisio", a Sclaunicco di Lestizza, intorno alle 5.30 di questa mattina; traffco bloccato per permettere le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo; l'arteria è stata riaperta intorno alle 7.30.

Un incidente frontale ieri alle 22.30 a Talmassons lungo in via Principe Umberto. Le persone coinvolte nello scontro sono rimaste ferite ma, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del Fuoco Volontario di Codroipo e la Radiomobile della Compagnia di Latisana dei Carabinieri.

A Palmanova, nella zona di Borgo Aquileia, sempre ieri sera, è stato necessario far intervenire un carro attrezzi per sbloccare e recuperare un'auto che è rimasta incastrata tra le mura a seguito di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Il traffico è rimasto bloccato. La persona la guida della vettura, è un uomo classe '54, della zona, non è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri.