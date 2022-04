Camion gru si ribalta su una casa, paura a Pordenone

Tragedia sfiorata a Pordenone. Una possente autogrù si è ribaltata su un immobile in via Planton, dove è attivo un cantiere per la costruzione di alcune unità abitative residenziali.

Coinvolta anche una seconda villetta, investita dalle lamiere nel giardino. Fortunatamente non ci sono feriti né fra i residenti della zona né fra gli operai in quel momento all'opera.

Le cause che hanno portato il mezzo a cappottarsi ruote all'aria sono in fase di accertamento; non si esclude il guasto meccanico. Certamente, sotto la lente dei periti ci saranno anche il peso sollevato dal mezzo pesante e la zavorra utilizzata per l'ancoraggio a terra.

Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone. Si sta valutando la migliore soluzione per risollevare la gru e liberare le abitazioni travolte.