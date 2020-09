Camion in fiamme in autostrada

Un mezzo pesante si è incendiato lungo l'autostrada A4, poco dopo il casello di Latisana, intorno alle 13, all'altezza del Ponte Nuovo, in direzione Venezia. Le cause sarebbero di natura elettrica.

Il conducente è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e, quindi, non è stato necessario chiudere l'autostrada per intervenire con i soccorsi.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli insieme al personale di Autovie Venete e alla Polizia Stradale di Palmanova, tutti coordinati dal Coa di Udine. Nessuno è rimasto ferito.