Camion in marcia prende fuoco a Monfalcone

Poco dopo le 11, i Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata dall'autobotte e dal funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Gorizia a Monfalcone, per l'incendio di un autoarticolato.

Mentre il mezzo pesante stava transitando lungo via Consiglio d'Europa, l'autista si è accorto che il camion stava prendendo fuoco. Ha immediatamente accostato a bordo strada ed è sceso dalla cabina, allertando i soccorsi.

I pompieri arrivati sul posto hanno provveduto a estinguere le fiamme che, nel frattempo, si erano propagate all'intero autoarticolato. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto altri mezzi o persone, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche personale dell'Arma e Polizia Locale di Monfalcone.