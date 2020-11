Camion incastrato in piazzale d'Annunzio

Ancora un camion incastrato nel sottopasso ferroviario che collega piazzale D'Annunzio a viale Palmanova, a Udine.

L'incidente si è verificato questa sera, intorno alle 19, quando un veicolo furgonato, probabilmente per distrazione oppure seguendo le indicazioni errate fornite da Google Maps, ha imboccato la discesa consentita solamente ai mezzi con un'altezza inferiore ai 2 metri e mezzo.

Per estrarre il furgone è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di via Popone con piú mezzi. Le operazioni sono durate per circa un'ora con l'ausilio degli agenti della Polizia locale che hanno deviato e gestito il traffico fino all'estrazione del mezzo. Purtroppo non è la prima volta che succede. Nessuna conseguenza sanitaria per il conducente.