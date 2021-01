Camion incastrato tra via de Rubeis e via Marsala

Ancora un autoccarro incastrato in un sottopasso di Udine. E' successo questa mattina, poco dopo le 8.30, nel sottopassaggio ferroviario posizionato tra via De Rubeis e via Marsala. L'autista, arrivando da viale delle Ferriere, è finito così irrimediabilmente imbottigliato all'interno del tunnel in cemento. La segnaletica verticale, però, indica il divieto il transito ai mezzi superiori ai 3 metri e trenta di altezza.

Per permettere le operazioni di rimozione, il sottopasso è stato chiuso al traffico veicolare. A seguire le operazioni i vigili del fuoco giunti dal Comando di via Popone e gli uomini della Polizia locale. Nessuna persona è rimasta ferita. Inevitabili, invece, i danni per l'autoarticolato e i disagi per gli automobilisti.

Fotografia di Alberto Cocetta.