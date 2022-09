Camion resta incastrato, arriva l'autogru

Verso le 14, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per un grosso camion rimasto incastrato in via Don Giovanni Minzoni, all'altezza del civico 7.

Giunta sul posto, la seconda squadra ha riscontrato l'effettiva impossibilità per il mezzo pesante di liberarsi autonomamente.

Per risolvere l'impasse è stato necessario chiamare in rinforzo l'autogru dalla Centrale, che è riuscita a disincrastrare il camion alzando le ruote posteriori. Sul posto, per tutte le operazioni relative alla viabilità, la Polizia Locale.