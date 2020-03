Camion rovesciato di traverso in A28, questa mattina, senza gravi conseguenze per l’autista, ma con notevoli ripercussioni sul traffico che, come sempre, nelle prime ore della giornata è molto intenso.

Il mezzo trasportava sacchi di concime e si è rovesciato verso le 7.30 occupando le due corsie della carreggiata (marcia e sorpasso) lungo l’autostrada, fra Fontanafredda e Porcia verso Portogruaro. L’autista è rimasto ferito in modo non serio. Chiuso lo svincolo in entrata a Fontanafredda così come il tratto fra Fontanafredda e Porcia. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autovie, i Vigili del fuoco di Pordenone, con l'autobotte e l'autogru, i sanitari del 118 e i soccorsi meccanici. Attualmente – ore 9 – le code sono di due chilometri fra Sacile Est e Fontanafredda.

AGGIORNAMENTO. Sono state piuttosto lunghe le operazioni di pulizia del tratto di A28 dove questa mattina un camion si era rovesciato, perdendo il carico che ha imbrattato il manto stradale. L’autostrada, infatti, è rimasta chiusa per circa 6 ore, il tempo necessario alle squadre di manutenzione d’urgenza di Autovie per pulire l’asfalto con la macchina spazzatrice. Alle 14.30 il tratto compreso fra Fontanafredda e Porcia nonché lo svincolo di Fontanafredda è stato riaperto. La viabilità è tornata regolare e le code che si erano formate sono state riassorbite. Attualmente infatti non si registrano criticità.