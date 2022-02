Delicato intervento per i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per liberare un camion rimasto incastrati a Sistiana. Il mezzo pesante – probabilmente sbagliando strada – è finito nel centro abitato, non riuscendo più a far manovra.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30. I pompieri sono intervenuti con il supporto dell'autogrù. Complesse le operazioni, coordinate dalla Polizia locale di Duino Aurisina, che si sono concluse alle 18.30.