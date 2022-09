Incidente, nella tarda mattinata, all’altezza del Città Fiera di Martignacco. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, un camion, dopo aver sbandato - probabilmente anche a causa dell’asfalto bagnato - ha invaso la corsia di marcia opposta.

Nella dinamica è rimasta coinvolta anche una Fiat 500. La circolazione, a causa del sinistro, ha subìto forti rallentamenti.