Camion si ribalta lungo la A4

Incidente lungo l'autostrada A4, nella notte, intorno alle 2.30, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, direzione Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per tutti i rilievi e per la viabilità insieme al personale di Autovie Venete, il conducente di un mezzo pesante che trasportava frutta e verdura, ha perso il controllo del camion che è andato a "strisciare" per diversi metri contro il guard-rail, per poi finire fuori strada, ribaltandosi (senza occupare l'intera area di transito).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Portogruaro, di San Donà di Piave e di Pordenone; le squadre sono rientrate poco prima delle 5. Sul posto anche il personale sanitario.

L'autista, un cittadino romeno di 57 anni, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale, a Portogruaro.