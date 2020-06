Camion si schianta contro il guardrail

Incidente nella tarda mattinata lungo il raccordo autostradale RA13, in direzione Venezia, prima dello svincolo per Prosecco. Un'autoarticolato è andato a sbattere contro il guardrail.

Per fortuna il conducente del camion è rimasto illeso. Dopo l'allarme, la Centrale Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, per la messa in sicurezza del mezzo pesante, e una pattuglia della Polizia Stradale. Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova.