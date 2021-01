Camion urta e rompe una tubatura del gas

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti a Fontanafredda, in località Ranzano, attorno alle 10.40, per una fuga di gas, causata da un urto involontario di un camion di passaggio. L'incidente ha provocato la rottura del tubo a un'altezza di circa tre metri, in prossimità del raccordo: la pressione all'interno del tubo ha generato un'importante fuoriuscita di gas che ha allarmato i passanti.

I pompieri hanno interdetto la zona e bloccato la fuoriuscita, intercettando la valvola a monte dell'impianto. Una volta messo in sicurezza lo scenario, l'intervento si è concluso all'arrivo del personale dell'azienda gestore del gas.