Camionista da record, 88 sanzioni in un solo controllo

Nella settimana appena trascorsa, al Polo Intermodale di Pordenone, gli agenti della Polizia di Stato impegnati in un servizio di controllo dei mezzi pesanti in occasione della campagna europea di sicurezza stradale Roadpol hanno scoperto un autista italiano, dipendente di un’azienda nazionale di trasporto, che non rispettava minimamente le normative europee che regolano i tempi di guida e riposo.

I poliziotti della Stradale di Pordenone, controllando la ‘scatola nera’ del mezzo, ovvero il cronotachigrafo, degli ultimi 28 giorni, hanno accertato come il conducente tutti i giorni, per diverse settimane, aveva superato di molto i tempi massimi di guida e omesso le pause e i riposi. Nei casi peggiori, il conducente aveva guidato addirittura per 20 ore (il limite massimo è di dieci) e riposato per sole quattro ore (il minimo è nove ore) in una sola giornata. Messo di fronte all’evidenza delle infrazioni accertate, l’autista ha ammesso di aver commesso tutte le irregolarità.

Il quadro è realmente grave: il conducente ha collezionato in un colpo solo il record di 88 sanzioni per un totale di 27.000 euro. Sanzionata anche l’impresa di autotrasporti per cui lavorava, che sarà segnalata al competente Ufficio provinciale del Lavoro.

Questi controlli hanno molteplici finalità: dalla tutela della sicurezza dei lavoratori e alla regolarità del mercato dell’autotrasporto ma, soprattutto, alla sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica. La Polizia Stradale è sempre scrupolosa nei controlli in quanto alterare le risultanze del tachigrafo significa permettere a conducenti privi di senso di responsabilità di percorrere centinaia di chilometri e di trascorrere decine di ore a bordo di veicoli la cui massa può superare le 40 tonnellate in condizioni psico-fisiche a dir poco precarie; questo vuole dire aumentare sensibilmente le possibilità di causare incidenti le cui conseguenze possono essere veramente gravi a discapito di tutti gli utenti della strada.